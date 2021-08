GODIN, Vicino al Betis. Incontro con Gonzalo

Archiviato il successo in Coppa Italia, il Cagliari prova a risolvere anche il rebus sul futuro di Diego Godin, 35 anni e uno stipendio elevato. Semplici lo terrebbe, mentre la cessione farebbe bene alle casse del club. La trattativa più calda è quella col Real Betis per un ritorno in Spagna. Lo scrive Gazzetta.it.

E c'è da registrare un Ferragosto proprio in Spagna per il giocatore, in compagnia dell'ex compagno al Villareal ed ex capitano viola Gonzalo Rodriguez (che in Spagna è andato a vivere proprio in questi mesi) come mostrano le foto su Instagram. Chissà se Godin ha chiesto informazioni anche su Firenze visto che era stato accostato anche alla Fiorentina in un ipotetico scambio con Pezzella, corteggiato proprio dal Cagliari.