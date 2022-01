GIULINI, Siamo demoralizzati. Spero che il Governo...

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto al termine dell'Assemblea di Lega ai microfoni della stampa presente, tra cui TMW, ed ha parlato della riapertura degli stadi. Queste le sue dichiarazioni: "Questa è una delle tematiche di oggi. La situazione è terribile, noi come Cagliari nei miei otto anni siamo riusciti a pareggiare nei primi 5-6, mentre l'ultimo bilancio l'abbiamo chiuso con 30 milioni di perdite. Rischiamo di chiudere anche questo con altrettante perdite e fare calcio così non è più possibile: non è solo questione di ticketing, aspettiamo che gli stadi riaprano, ma abbiamo bisogno anche di altro per restare in piedi. Spero il Governo ci dia retta, per noi che vogliamo fare calcio in modo sostenibile non si può andare avanti così. Da mesi aspettiamo novità, ma non arrivano. Siamo demoralizzati".

#Cagliari, #Giulini: #Nandez? Complicato chiuderla in pochi giorni. È stato investimento più importante della nostra storia, vorremmo recuperare soldi spesi. Richieste ufficiali non ne abbiamo ricevute. Leggo di nomi e di contropartite, ma non siamo interessati".@marcoconterio pic.twitter.com/Q2Pa95St6Y — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) January 27, 2022