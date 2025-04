Giudice sportivo: supplemento di indagine su Lazio-Roma. Tra i 4 squalificati Deiola che salta gara con i viola

Il giudice sportivo dopo la tredicesima giornata ha disposto un supplemento di indagine circa i fatti accaduti durante il derby tra Lazio e Roma con la seguente motivazione: "In ordine alla segnalazione del ferimento di un agente appartenente alla Polizia di Stato, si dispone a cura della Procura federale supplemento di istruttoria acquisendo ove disponibile la relazione di servizio da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine alla dinamica e alle conseguenze del fatto come segnalato, nonché in ordine alla individuazione dei responsabili".

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati invece squalificati per un turno di campionato Fila (Venezia), Coco (Torino), Deiola (Cagliari), Isaksen (Lazio). Entrano nella lista dei diffidati Bijol (Udinese), Hien (Atalanta), Zaccagni (Lazio), Da Cunha (Como), Gineitis (Torino), Miranda (Bologna), Valenti (Parma), Paredes (Roma).

Squalifiche anche per due membri dello staff. Un turno a Enricomaria Malatesta, allenatore dei portieri del Como "per avere, al 47° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria". Squalifica di una giornata per Nicola Beati, collaboratore tecnico dell'Hellas Verona "per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale".