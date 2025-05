Bove e il ritorno con il Betis: "Qualificazione aperta, cercheremo di portarla a casa"

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport a margine della presentazione della partnership tra la Boerale e la Fiorentina, ovvero tra la società dove il giocatore ha iniziato a giocare a calcio e l'attuale club del calciatore: "Per me la Boreale significa casa, ci sono le persone che mi hanno insegnato un pochino a vivere. Il posto dove inizi a giocare a calcio è quello che ti forma come individuo. Auguro a ogni ragazzo del settore giovanile di stare al meglio".

Il ritorno di giovedì contro il Betis?

"Sarà molto importante. I ragazzi hanno fatto una grande partita in un ambiente difficile. La qualificazione è aperta e cercheremo di portarla a casa".

La sua positività può aiutare i ragazzi. Quante volte vengono a farle domande?

"I ragazzi vengono spesso a parlare con me e questo è il motivo per cui mi sono riavvicinato tanto alla Boreale. Quando iniziavano a conoscermi per me era una grandissima emozione e ho capito che potevo essere un esempio. Questo mi spinge anche a venire con frequenza. Cosa mi chiedono? La domanda più frequente è quella del poter esultare in un modo che mi fanno vedere al momento. Gli rispondo che faccio pochi gol e sarà difficile ma mi danno gioia".