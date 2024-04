FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nessuna squalifica nelle file di Fiorentina e Juventus in vista della prossima sfida mentre Loftus-Cheek del Milan è stato squalificato dopo l'ammonizione rimediata al Franchi. La Lega serie A ha infatti pubblicato le decisioni del giudice sportivo che vede sei giocatori squalificati, Pessina (unico espulso per doppia ammonizione), Loftus Cheek, Lucca, Magnani, N'Dicka e Retegui. Ecco il dispositivo con le motivazioni:

"SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PESSINA Matteo (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA LOFTUS-CHEEK Ruben Ira (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LUCCA Lorenzo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). N'DICKA Obite Evan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). RETEGUI Mateo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".