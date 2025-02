Giudice sportivo, disposto supplemento di indagine per insulti a Milinkovic Savic a Bergamo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea ha disposto un supplemento di indagine su quanto denunciato dal portiere del Torino Vanja Milinkovic Savic al termine della partita pareggiata a Bergamo contro l'Atalanta. Il giocatore serbo aveva riferito che, dopo aver parato un rigore a Retegui, era stato più volte apostrofato con il termine "zingaro" con urla dagli spalti dietro la sua porta. Sul campo, aveva risposto con dei gesti verso la zona delle gradinate da cui gli erano arrivati gli insulti e, tenendolo in mano, aveva mostrato un accendino scagliato verso di lui.

"Il giudice sportivo - è scritto in un comunicato -, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisiti eventuali ulteriori elementi anche dai responsabili dell'Ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, successivamente al termine della gara, dal calciatore della Soc. Torino Vanja Milinkovic-Savic, nonché in ordine alla individuazione delle persone responsabili dei cori insultanti e discriminatori e alla collaborazione della Società atalantina ai fini della suddetta individuazione". (ANSA).