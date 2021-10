GIUD. SPORT, Tre giocatori e un tecnico squalificati

Nessun giocatore viola squalificato dopo la decima giornata di campionato. Il giudice sportivo ha però sanzionato con una giornata di squalifica Ampadu del Venezia che è entrato anche in diffida prima di essere espulso, Ricci dell'Empoli (anche lui espulso) e Palomino dell'Atalanta. Tra gli allenatori squalificato e multato il tecnico del Venezia Paolo Zanetti che era stato espulso durante la partita. Multe per Samp (15mila per cori insultanti verso giocatore avversario), Inter (10mila per fascio di luce laser su giocatore avversario) e Venezia (5mila per non aver impedito l'ingresso in campo di un giocatore non in lista per contestare gli ufficiali di gara).