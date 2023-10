GIRALDI, Premier NBA del calcio puntando su stadi

FirenzeViola.it

La Premier la NBA del calcio grazie alle strutture e la cultura dell'accoglienza, ne è sicuro Filippo Giraldi ex dirigente di Watford e Nottingham Forest, come riporta Tuttomercatoweb che lo ha intervistato:

"Avere una visione di lunga termine. La Premier League a un certo punto ha deciso di diventare l'NBA del calcio e quindi c'è stato un lavoro sugli stadi, sulle infrastrutture. In Inghilterra ci sono squadre in Championship che hanno gli stadi sempre pieni, in terza divisione c'è il Derby County che fa tutte le partite 35-40mila spettatori. C'è una cultura dell'accoglienza dello spettatore che favorisce il fatto che lo spettacolo venga vissuto in maniera differente. Intensità, poche perdite di tempo: si vuole offrire un prodotto che possa piacere alla gente. Noi italiani abbiamo una creatività, una fantasia e un talento che il mondo ci invidia. Lo abbiamo in mille campi e anche nel calcio, ma lo stiamo un po' perdendo".