Giovanni Improta: "Moise Kean sarebbe perfetto per Conte e per il Napoli"

Giovanni Improta, ex calciatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Marte, esprimendo il suo parere su Moise Kean: "Kean sarebbe un ottimo profilo per Antonio Conte e si adatterebbe bene al gioco del Napoli. Ha una grande tecnica, un buon dribbling, è capace di far salire la squadra, ha una fisicità notevole ed è bravo di testa. È un giocatore da prendere in seria considerazione per il dopo Lukaku. Il Napoli ha una rosa di qualità, ma Kean potrebbe aggiungere quel pizzico in più dove manca. Sarà Conte a decidere i profili giusti, ma sono certo che avrà chiesto garanzie per il prossimo anno. La sua permanenza a Napoli, per me, è scontata".

Lo riporta TMW