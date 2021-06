GIORDANO, Castro a Europei? Giocatore ok ma...

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Nazionale alla vigilia della sfida alla Turchia: "La certezza è il gruppo, l'entusiasmo che sento anche attraverso le parole dei giocatori. Parti da una buona base così. I dubbi sono gli infortuni di Pellegrini e Sensi. Castrovilli e Locatelli sono buoni giocatori, loro però erano titolari. Spero non ci siano altri problemi. Dovesse venire a mancare anche Chiellini, non sarebbe bello. Ora affronteremo due squadre rognose, che non hanno un calcio scintillante ma che possono darti fastidio, soprattutto la Turchia".