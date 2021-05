GIANNICHEDDA, Viola hanno rosa forte. Amrabat...

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto nella settimana che precede la partita del Franchi tra la Fiorentina ed i biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni:

Che match si aspetta sabato al Franchi?

"Una partita che sicuramente vale moltissimo per entrambe le squadre. La Fiorentina è in sofferenza perché le squadre dietro, tranne il Benevento, stanno facendo tutte punti. La Lazio non può più sbagliare per entrare in Champions League. Si tratterà di un match difficile per entrambe, Vlahovic è in formissima e comunque i viola ultimamente non hanno fatto male. Tanti valori si sono assottigliati con il Covid".

Come mai la Fiorentina è laggiù in classifica?

"Non è colpa di questo o di quell'altro, tutto deve funzionare, dalla società ai calciatori. Se ci sono così pochi punti e una rosa così importante significa che diverse cose non sono andate, il calcio è fatto così. La rosa della Fiorentina è molto buona anche se qualcuno non ha rispettato le aspettative, ma anche il Covid ha inciso perché se non si ha una rosa di 25 giocatori tutti allo stesso livello incide di più. Una cosa poi è lottare a due o tre punti dalla salvezza"

Che ne pensa di Amrabat?

"E' un ottimo calciatore ed è un ottimo acquisto. Ha reso un po' al di sotto delle aspettative, ma se gioca e sta bene ne risente tutta la squadra. Mi ha sorpreso che abbia buone geometrie oltre al tantissimo filtro che fa. E' un po' mancato per il modo di giocare della Fiorentina e anche per motivi suoi sicuramente. Al Verona giocava in un centrocampo stile Atalanta di Gasperini ed era diverso".

Qual è la squadra destinata a retrocedere oltre a Crotone e Parma?

"Se la giocheranno Cagliari e Benevento. La squadra di Inzaghi per me andrà in difficoltà se continua a giocare così, ma anche il Cagliari sembrava in difficoltà. E' un campionato molto strano. Nessuno può stare tranquillo, nemmeno chi ha 4 punti di vantaggio".