GIANI, Chiusura scuole: serve decisione nazionale

Dopo la decisione da parte della regione Campania di chiudere le scuole fino al 30 d'ottobre, Eugenio Giani, presidente della Toscana, ha espresso il suo parere a riguardo tramite un tweet visibile di seguito. Questo ciò che ha scritto: "Non voglio né fare polemiche né entrare in un dibattito fra più rigorosi e meno rigorosi: dico che su una questione come quella della chiusura delle scuole è bene che vi sia una linea per tutti a livello nazionale!".

— Eugenio Giani (@EugenioGiani) October 16, 2020