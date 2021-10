GHIRELLI, I club di C sono meritevoli di attenzione

Francesco Ghirelli, Presidente della Serie C, ha aperto il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito stamattina in video conferenza: “Abbiamo vissuto 18 mesi, i più bui della storia del calcio, senza risorse da botteghino e senza sponsorizzazioni. La pandemia ci ha messo di fronte ad un gravoso aumento dei costi, penso ai tamponi e alle spese sanitarie sostenute dalle squadre. Ciononostante, abbiamo portato avanti il campionato, garantendo l’occupazione a migliaia di lavoratori e famiglie. Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità, accelerando la campagna vaccinale, raggiungendo il picco dei 98% dei vaccinati nei gruppi squadra. Abbiamo affrontato la crisi proponendo progetti di alto valore, penso in particolare agli stadi e alla possibilità di drenare risorse del PNRR per renderli protagonisti di una nuova centralità urbana. Tutto questo in un contesto di riforma per il calcio italiano. I club di Serie C sono meritevoli di attenzione, abbiamo bisogno che il Governo si ponga in un ascolto attivo. Siamo in attesa del decreto attuativo sulle spese sanitarie, che oggi è ancora presso la Corte dei Conti, e le tempistiche destano preoccupazione tra i club. Abbiamo bisogno che le proposte elaborate da FIGC vengano accolte dal Governo, in particolare lavoreremo perché in fase di conversione del decreto fiscale possa essere recuperata la norma di sospensione e rateizzazione dei contributi fiscali e previdenziali".