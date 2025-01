GENOA-MONZA, Si giocherà regolarmente, calcio d'inizio alle 20:45

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La 22a giornata tra Genoa-Monza si giocherà regolarmente. E' arrivato il via libera dal Centro Operativo Comunale in merito all'allerta meteo arancione diramata per la zona centrale della Liguria oggi, in base ai bollettini ARPAL per le ingenti precipitazioni che sono previste in queste ore. Già nel primo pomeriggio si era arrivati ad una prima decisione di confermare la partita in programma per le 20.45 allo stadio "Luigi Ferraris" e adesso è arrivata la conferma definitiva.