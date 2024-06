GENOA, Il 13 luglio inizierà il proprio ritiro estivo a Moena

FirenzeViola.it

Se la data dell'inizio del prossimo ritiro della Fiorentina al Viola Park è ancora da definire, dove per la prima volta saranno protagonisti anche i tifosi viola, dopo l'estate scorsa in cui il centro sportivo aveva chiuso ancora i cancelli, dall'altra parte c'è un ritiro di un'altra squadra di Serie A che è già definito e che riguarda in piccola parte anche il recente passato della Fiorentina.

Sì, perché il Genoa il 13 luglio partirà per il secondo anno consecutivo per la volta di Moena, recente e decennale seconda casa viola in Val di Fassa. Fino al 26 luglio i campi che una volta accoglievano i vari Gomez, Rossi, fino ad arrivare a Chiesa e Vlahovic, saranno calcati dai rossoblu dove gioca Retegui, obiettivo di mercato viola.