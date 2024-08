GENOA, Idea Milik per sostituire Gudmundsson

FirenzeViola.it

In casa Grifone si pensa già al post- Albert Gudmundsson: con l'islandese che sembra destinato alla Fiorentina, il Genoa si trova obbligato a studiare alternative per tappare il buco in rosa che verrà generato dall'addio dell'islandese. L'ultima idea del Grifone, vittorioso ieri in amichevole, sarebbe Arek Milik, attaccante in uscita dalla Juventus. Ne parla oggi La Repubblica di Genova nel taglio basso della sua prima pagina: "Un ottimo Genoa sbanca Montecarlo. Idea Milik per il dopo Gudmundsson".