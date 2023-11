GENK, Bloccati tifosi in corteo verso lo stadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Circa 60 tifosi belgi del Genk, squadra impegnata stasera contro la Fiorentina in una partita di Conference League, hanno tentato di muoversi facendo un corteo per andare dal centro della città allo stadio di Campo di Marte, ma la polizia li ha radunati e incanalati per condurli al Franchi seguendo il programma di ordine pubblico prestabilito per questa gara dalla questura. Sono circa 1.200 i tifosi belgi stimati a Firenze oggi per la trasferta del Genk. Da metà pomeriggio è iniziato il trasferimento dei tifosi da piazza Indipendenza allo stadio sopra i bus.

Questo gruppo di 60 sostenitori ospiti però, si è avviato dalla parte opposta del centro, nella zona del mercato di Sant'Ambrogio da cui probabilmente mirava a raggiungere lo stadio da piazza Beccaria e viale Mazzini. La polizia comunque ha bloccato il loro tentativo autonomo. Un elicottero ha sorvolato il centro storico per controllare dall'alto la situazione.