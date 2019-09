GEN-ATA, Criscito pareggia al 91' ma risolve D. Zapata

Vittoria all'ultimo tuffo e in maniera rocambolesca per l'Atalanta in casa del Genoa per 2-1. Con la partita incanalata già verso la vittoria della squadra di Gasperini grazie al rigore trasformato da Muriel al 64' e dopo un gol annullato per fuorigioco al Papu Gomez, il Genoa riesce a tempo scaduto ad acciuffare l'insperato pareggio con Criscito (al 91'). Duvan Zapata al 95' riesce però a segnare il gol-partita e a dare i tre punti all'Atalanta.