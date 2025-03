Gasperini dopo Fiorentina-Atalanta: "Guardiamo avanti, oggi zero dinamismo"

vedi letture

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn nel post partita, dopo la sconfitta con la Fiorentina. Queste le sue parole: "Bisogna sempre guardare avanti nella vita, non bisogna guardare indietro. Abbiamo 8 gare da giocare, 5 in casa, ci giocheremo le nostre carte. Nonostante la sconfitta ci rimane un ottimo margine di vantaggio ma dobbiamo cambiare marcia".

La sosta vi ha penalizzato? "Sicuramente la sosta ci ha penalizzato, la prima settimana eravamo pochissimi. Questa cosa non ci ha agevolato. Oggi non avevamo dinamismo nelle gambe per poter mettere in difficoltà i nostri avversari. Oggi abbiamo creato meno, non avevamo energie. Ci abbiamo messo anche del nostro. Nel primo tempo meglio noi, ma poi l'errore al 45esimo ci ha messo in difficoltà. Ora avremo due scontri diretti in casa e dobbiamo ritrovare le giuste energie. Quando capitano queste giornate devi anche avere la forza di archiviarle e non pensarci troppo".

Avete faticato oggi... "Ci sono state anche altre gare dove abbiamo faticato e abbiamo perso qualche punto. Oggi eravamo in debito, quando non hai il dinamismo nelle gambe diventa difficile saltare l'uomo. Ora ci sono tante squadre in pochi punti, il calendario diventa importante. Dobbiamo sfruttare questo, anche le altre squadre si toglieranno punti fra di loro. Essere in questa situazione comunque deve essere uno stimolo molto forte".

L'Atalanta non ha mai tirato in porta, non succedeva da due anni... "Oggi c'era una difficoltà generale, gli attaccanti sono andati tutti in Nazionale. Il più attivo infatti è stato Retegui, si vedeva che avevamo pochissime possibilità di essere pericolosi. Prendere poi quel gol ci ha messo ancora più in difficoltà. Mi sembrava però che nel primo tempo la Fiorentina avesse più difficoltà di noi".