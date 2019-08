GARZYA, Squadre come la Fiorentina si sono rinforzate

Luigi Garzya è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Garzya attualmente è un allenatore e da giocatore ha militato nel Torino dal 2000 al 2003. Questo ciò che ha detto: "Non sarà facile per i granata migliorare la propria posizione in classifica perché molte squadre si sono rinforzate e questo mi fa pensare che il campionato sarà più equilibrato. Anche squadre che l'anno scorso hanno lottato per non retrocedere si sono rinforzate e sto pensando al Genoa, alla Fiorentina, al Parma, al Cagliari, per non parlare di quelle che già l'anno scorso mi erano piazzate davanti al Torino".