GARANZINI, Milan sabato ha fatto vedere cose belle

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa analizza la partita del Milan a Firenze. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Il Milan è squadra da pallino in mano. E l'altra sera a Firenze ha fatto cose molto belle, in particolare con Leao, trascurando però le coperture che proprio un optional non sono. La cartina di tornasole rimane Theo Hernandez che da metà campo in su è un flagello per gli altri, nella propria, ci siamo capiti. E a proposito di contraddizioni, vogliamo parlare di Ibra? Protagonista assoluto nel finale, dopo che il Milan si era dissolto. Pessimo nella prima fase, quando a un buon Milan, a tratti eccellente, sarebbe servito come il pane il suo valore aggiunto. Non è la prima volta che succede negli ultimi tempi, Nazionale svedese compresa: e potrebbe essere un serio problema in più".