GALLOPPA, Harder sarà sempre in prima squadra. Fortini...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al termine del match di Primavera tra Fiorentina e Cremonese, vinto 2-0 dai viola, Daniele Galloppa ha parlato così ai media presenti: "L'approccio è stato perfetto, come avviene da qualche partita a questa parte. I ragazzi sono stati bravi. Nel secondo tempo potevamo avere una gestione migliore ma abbiamo fatto comunque una gara di livello. La Cremonese ha davanti due attaccanti bravi ed è una squadra molto fisica, non sono una squadra facile da affrontare".

Terza vittoria consecutiva in campionato.

"Dobbiamo continuare a fare queste prestazioni ma possiamo fare ancora meglio, creando più opportunità. Siamo comunque una squada solida e forte e questo mi fa ben sperare".

Kouadio e Baroncelli stanno difendendo molto bene.

"Ultimamente i centrali sono loro e stanno difendendo molto bene. Da tre partite non prendiamo gol e per questo non abbiamo mosso nulla. Vorrei ancora una difesa più pulita, soprattutto in uscita, ma ci stanno dando molto sotto altri aspetti".

Come ha ritrovato Fortini?

"L'ho visto bene e sono contento che stia facendo molto così bene. Adesso ha un piccolo infortunio che si curerà qui".

Trapani è stato il migliore?

"Ha fatto un grande primo tempo e ha giocato quasi da centrocampista. Lo può fare perché è un ragazzo molto intelligente".

Tarantino come sta?

"Ha un problema alle anche che si porta dietro dagli anni passati. Quando carica molto in allenamento può accusare dei problemini. Non aveva niente di grave ma abbiamo preferito dargli tre giorni di stacco, spero di riaverlo con noi da lunedì".

Harder continua ad allenarsi con la prima squadra?

"Penso che da ora stia fisso su con la prima squadra. Siamo molto contenti per lui"