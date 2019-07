GALLI, Su Veretout sbagliato il club, Drago...

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato i due "casi" della Fiorentina a Moena, Veretout e Dragowski. Ecco le sue parole: "Non era il momento di creare polemiche perciò Veretout o lo togli dal mercato e lo porti a Moena o lo lasci a Firenze. Quindi è stato fatto un errore da parte dei dirigenti viola. Dragowski non può pretendere per pochi mesi fatti bene un milione o un milione e mezzo perché se già si mettono a sedere a fare un nuovo contratto è già tanto. Il salto di qualità lo hai fatto quando ti hanno portato in Italia da sconosciuto a guadagnare senza fare nulla. Pretendere ora per quanto fatto in pochi mesi mi sembra eccessivo.