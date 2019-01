GALLI, Lafont? Sono errori che si fanno

Queste le parole dell'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli: "Ad ora la Fiorentina ha dei valori che devono essere sfruttati al massimo. La squadra deve essere efficace in base alle sue caratteristiche: deve difendere meglio, anche con il centrocampo, così là davanti ci divertiremo. La Fiorentina non può pensare di attaccare perché i nostri difensori non sono veloci e quindi non possono salire nella metà campo avversaria. La lasci fare agli altri la partita, i viola giochino di ripartenza. Quella è la nostra dimensione di gioco, non dobbiamo fare altro. L’errore di Lafont? Sono errori che si fanno. Mi dispiace davvero dell’episodio di ieri, lì ha sbagliato totalmente l’idea da sviluppare. Non credo che abbia sbagliato a vedere il colore giusto della maglia, perché altrimenti mi preoccuperei”.