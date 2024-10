GALLI, Ieri Milan presuntuoso, la Viola l'ha sfruttato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Presente alla cerimonia andata in scena a Roma all'interno della Sala d'Onore del CONI per il Premio Manlio Scopigno, l'ex portiere viola Giovanni Galli ha toccato diversi temi con la stampa presente. Queste le parole raccolte dall'inviato di Tuttomercatoweb.com:

Che partita ha visto ieri al Franchi?

"Fiorentina-Milan è stata una bella partita. I viola sono stati bravi perché hanno saputo cogliere le debolezze dei rossoneri. Il Milan non mi è sembrato irresistibile, a volte è apparso anche presuntuoso, e la Fiorentina è stata brava a sfruttare questa presunzione a suo favore. Nei viola De Gea è stato super con due rigori parati e tante altre parate decisive. Dall'altra parte c'era un Signor portiere come Maignan... Vi invito a fare una riflessione: un bravo portiere porta gli stessi punti in classifica di un attaccante che fa 20 gol".

Presuntuoso il Milan o presuntuoso Fonseca?

"Ci sono state delle letture all'interno della partita di calciatori che sembrava ti facessero un piacere a giocare. Non credo che questo sia l'atteggiamento giusto in un club con la storia e il blasone del Diavolo. O questi giocatori si rimettono in regola e capiscono il peso della maglia che hanno addosso... È difficile però, perché oggi il Milan ha solo Gabbia come italiano. Per gli altri giocare nel Liverpool, nel Real o appunto nel Milan non cambia nulla".

Se fosse nella dirigenza dei rossoneri, esonererebbe mister Fonseca?

"L'inizio di stagione non è stato dei migliori, poi sembrava che col derby avesse riaggiustato qualcosa, ma a Firenze il suo Milan ha fatto due passi indietro. Spero per Fonseca, che ha un calcio propositivo e delle idee, di poter entrare quanto prima nella testa dei suoi giocatori. Cambiare allenatore adesso secondo me sarebbe sbagliato. Sono passati appena due mesi e bisogna dargli l'opportunità di proseguire col suo lavoro. Butteresti subito via la stagione esonerando Fonseca".