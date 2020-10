GALASSI, Nacque il 16/10 l'ex bomber della Fiorentina

98 anni fa esatti, il 16 ottobre 1922, nasceva a Todi Alberto Galassi, bomber troppo spesso sottovalutato dalle tabelle sui giocatori più importanti della storia della Fiorentina. 63 reti in 135 partite che fanno di lui ad oggi il quarto miglior marcatore in Serie A per la società viola dopo Batistuta, Hamrin e Montuori. Figlio di un calcio in cui le immagini non erano molte e fare il calciatore non garantiva uno stipendio da privilegiato, Galassi arrivò alla Fiorentina nel '47 dopo gli esordi nel Perugia e i passaggi a Napoli e Bologna, con il presidente Dallara che andò direttamente a Perugia per farlo legare ai rossoblu dopo una stagione da 41 gol in 42 partite.

Dal 1947 al '56 Galassi invece calcò il Franchi e tutti i campi nei quali giocò la Fiorentina, portandosi dietro un record di gol in una stagione di Serie A a 20 squadre (24 gol in una stagione nella quale realizzò un poker contro la Roma) battuto solo da Luca Toni nell'anno della Scarpa d'Oro. Galassi fu anche uno dei primi calciatori a laurearsi, prendendo il titolo di studio da odontoiatra e praticando l'attività di dentista una volta smesso di giocare a calcio.