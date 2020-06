GALANTE, Spalletti vuole allenare a Firenze. Al 100%

L'ex difensore Fabio Galante, dirigente sportivo ed attualmente rappresentante istituzionale dell'Inter, ha parlato di alcuni temi in ottica Fiorentina: "Quando venivo a giocare al Franchi c'era sempre un grande spettacolo, lo stadio pieno... Da toscano manca non aver mai vestito la maglia della Fiorentina, ma l'unica cosa buona è stata evitarmi di regalare biglietti in continuazione, ricordo che a Livorno mi toccava riempire metà tribuna".

Che farebbe con Milenkovic?

"Io da dirigente non lo darei mai via, ma bisogna anche capire quanto la dirigenza abbia bisogno di far entrare soldi. Lo terrei per puntare ai primi quattro-cinque posti".

Come finirà con Chiesa?

"Gli auguro di fare la carriera di Antognoni, ma nel calcio di oggi vedo difficile che accadano certe cose. Prima o poi si trasferirà in un grande club, che può essere la Juventus o l'Inter, ma anche all'estero, perché no. Una Liga o una Premier non sarebbero scandalose, per me è tra i giovani più bravi ed interessanti, di giocatori come lui ce ne vorrebbero. Sicuramente l'Inter ha tante armi (ride, ndr)".

Contropartite. Qualche nome?

"Nainggolan potrebbe essere interessante. Avevo letto persino del mister Spalletti che sarebbe potuto rientrarci...".

Ma davvero vorrebbe allenare la Fiorentina?

"Lo dico, al 100%. Luciano è molto legato, ricordo di una sua foto con la maglia della Fiorentina, e lo prendevamo in giro dicendogli che gli stava bene. Sicuro che allenerebbe volentieri i viola, ma in generale in pochi non accetterebbero: si parla di una squadra importante, e lo dice la storia. C'è un bello stadio, una bella città, un presidente che crea entusiasmo con la sua voglia di investire e di fare".

Che ne pensa di Castrovilli?

"L'anno scorso sono andato spesso a vederlo per Spalletti e Ausilio, e ho tantissime buone relazioni: nella Cremonese decideva. Neanche io pensavo potesse diventare così forte, è sulla buona strada ed è un centrocampista moderno: te lo trovi nell'area di rigore tua e degli avversari, è un gioiello da tenere stretto. Penso che qualche anno ancora alla Fiorentina possa fargli bene".

Ribery può essere l'uomo in più?

"Non voglio dargli del vecchietto, ma la sua mentalità è di chi ha vissuto un certo periodo del calcio. Non è una critica ai giovani di oggi, ma lui ha fatto una signora carriera al Bayern e dimostrato a Firenze la sua grandezza. I campioni come lui e Ibrahimovic sono forti anche a 40 anni".

Kumbulla le piace?

"Sicuramente 35 milioni possono sembrare troppi, ma ormai il calcio è così. Il calciomercato sembra fatto coi soldi del Monopoli: cifre assurde, anche per gli ingaggi, per chi ha fatto poco o nulla".