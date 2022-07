GALAN, C'è anche il Barcellona. E il Celta chiede...

Arrivano novità per quanto riguarda il profilo di Javi Galan. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sul terzino sinistro del Celta Vigo ci sarebbe il Barcellona, che cerca un calciatore proprio in quel ruolo. Secondo il media spagnolo però la richiesta del Celta Vigo è chiara: per acquistare Galan il Barcellona dovrà pagare l'intera clausola di 18 milioni. Ricordiamo che il terzino spagnolo è anche in orbita viola.