G. SPORTIVO, Solo primo giallo per Pulgar. Sogliano...

Dopo il terzo turno di Coppa Italia, Fiorentina e Udinese (che si affronteranno nel prossimo turno) non hanno nessuno squalificato. Nella Fiorentina tra l'altro il solo Pulgar ha rimediato il primo giallo nella competizione mentre nella stessa gara (Fiorentina-Padova) c'è da segnalare la squalifica del ds del Padova Sogliano dopo l'espulsione dalla panchina per proteste. Tra i tecnici primo richiamo per Liverani e Mihajlovic mentre Iachini potrà rientrare dopo la squalifica scontata (che si portava dietro dalla scorsa edizione).

Tornando ai calciatori squalificati, una giornata a Colferai (Monza) e Schiattarella (Benevento) espulsi durante le rispettive gare, oltre a Cleur (Entella), Esposito (Spal), Henderson (Lecce) e l'ex viola Ranieri (Spal). Un altro ex viola, Matos, ora all'Empoli ha rimediato una ammenda di 1.500 euro per simulazione.

Per quanto riguarda le società ammenda invece di 5mila euro allo Spezia, per responsabilità oggettiva visto che una persona riconducibile al club ligure alla fine del primo tempo si è rivolto all'arbitro con epiteti gravemente insultanti.