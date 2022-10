G. SPORTIVO, Multa di €12mila alla Curva Atalanta

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha comminato una multa da 12mila euro alla Curva dell'Atalanta per i cori su Rocco Commisso e Pietro Terracciano. Questo il comunicato ufficiale: "Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara e al 1° del secondo tempo, intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti del Presidente e di un calciatore della Società avversaria".

Per quanto riguarda i calciatori, seconda sanzione per Bonaventura e quarta per Amrabat che entra in diffida: al prossimo giallo sarà squalifica.