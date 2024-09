G. SPORTIVO, Multa di 10mila euro ai viola per fumogeni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Conclusasi con 24 ore di ritardo la quinta giornata di Serie A per il rinvio della sfida tra Atalanta e Como causa maltempo a Bergamo, il Giudice Sportivo oggi ha diramato il comunicato con le sue decisioni ufficiali. Tra i provvedimenti anche una multa di 10.000 Euro alla società viola per il lancio dei fumogeni da parte dei suoi tifosi verso il settore ospiti e dentro il campo. Di seguito il provvedimento ufficiale del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.

29, comma 1 lett. b) CGS".