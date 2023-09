G. SPORTIVO, Ammenda ad ACF per cori anti-Gasp

FirenzeViola.it

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria. - Questa la decisione presa dal Giudice Sportivo e comunicata col documento pubblicato poco fa riguardante ammende e squalifiche relative al quarto turno di campionato. La Fiorentina viene quindi punita per il comportamento dei propri tifosi, rei di aver insultato e schernito per larga parte della gara il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. La saga Franchi vs Gasperini si arricchisce quindi anche di un altro capitolo e di un altro provvedimento sportivo.

Queste le altre ammende comminate alle società di Serie A:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILANper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, due bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d'acqua e un indumento che attingeva la testa di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.