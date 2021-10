G. SPORT., Ammenda per i cori, sul caso Koulibaly...

Il giudice sportivo si è espresso in merito ai cori di natura territoriale intonati dai sostenitori viola verso gli avversari mentre si riserva l'esito dell'indagine federale per quanto riguarda il caso Koulibaly:

"In riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Koulibaly Kalidou ha preso atto dell'apertura di apposito procedimento di indagine da parte della Procura Federale volto all'accertamento dei fatti e all'individuazionbe dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza" si legge infatti nella premessa.

Il giudice come detto ha però deciso due diverse ammende per la Fiorentina: una di 10mila euro per i cori di matrice territoriale verso la tifoseria avversaria e 5mila a titolo di responsabilità oggettiva per aver ritardato ingiustificatamente sia l'inizio della gara che quello della ripresa. Stessa motivazione per l'ammenda di 5mila euro al Napoli.

Anche nei confronti dell'Atalanta e del Milan il giudice ha deciso per un'ammenda di 5mila euro con questa motivazione: "per aver intornato i prori sostenitori cori beceri verso la tifoseria avversaria".