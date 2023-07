G. CASO, Sarà emozionante ritrovare la "mia" Fiorentina

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, VP: COMMISSIONE PER VIA LIBERA TIFO PUÒ SLITTARE Al Viola Park il primo giorno di lavoro prosegue senza intoppi, ma resta ancora un punto interrogativo l’apertura al pubblico. ‘Ci stiamo lavorando con la commissione di pubblico spettacolo" ha sottolineato il dg Barone in mattinata. Ma la commissione... Al Viola Park il primo giorno di lavoro prosegue senza intoppi, ma resta ancora un punto interrogativo l’apertura al pubblico. ‘Ci stiamo lavorando con la commissione di pubblico spettacolo" ha sottolineato il dg Barone in mattinata. Ma la commissione... NOTIZIE DI FV MONTIPÒ, IL VERONA LO CEDE SOLO PER OFFERTE IRRINUNCIABILI Uno dei portieri al vaglio, in casa Fiorentina, è Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il club gialloblù sarebbe intenzionato a trattenere il classe '96 a meno di offerte irrinunciabili che, ad ora, non... Uno dei portieri al vaglio, in casa Fiorentina, è Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il club gialloblù sarebbe intenzionato a trattenere il classe '96 a meno di offerte irrinunciabili che, ad ora, non... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi