G.BERTI, Felice per Italiano. Gonzalez un vero colpo

L'ex portiere viola Gianluca Berti, oggi direttore sportivo con una lunga militanza alla Carrarese, ha parlato anche di Fiorentina e dei principali temi di attualità viola nel suo intervento odierno a TMW Radio. Ecco le sue parole:

La Fiorentina ha preso Nico Gonzalez.

"Secondo me è un giocatore di grande spessore. Poi dovrà ambientarsi, ma mi auguro che riesca a far vedere a tutti le sue grandi qualità. Poi però devi mettergli altri calciatori adatti intorno...".

Un giudizio sulla querelle con Gattuso?

"Se devo dirvi la verità non ci ho capito niente... Non so che sia successo. Forse non era convinto della scelta che aveva fatto? Davvero non saprei, mi dispiace però perché poteva dare un senso alla Fiorentina".

Di Italiano come sostituto che ne pensa?

"Se è lui sono felicissimo. Parliamo di un grande allenatore, ha vinto e salvato lo Spezia molto bene".

Quanto conta la società con un allenatore così emergente?

"Conta. Allo Spezia per esempio sono stati bravissimi nel momento di grande difficoltà all'inizio della Serie B. La cosa più facile sembrava cacciarlo, invece l'hanno protetto dalle contestazioni. Lui li ha ripagati".

Quale il binomio squadra-allenatore più intrigante?

"Mi auguro Italiano-Fiorentina. Potrebbe essere davvero un binomio importante: spero che riesca ad unire l'