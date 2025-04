Futuro in chiaroscuro per Ranieri: "Sarò Senior Advisor, ma non farò il parafulmine di nessuno"

vedi letture

Claudio Ranieri rompe il silenzio e, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, chiarisce il suo futuro alla Roma. Il tecnico, spesso al centro delle voci sul suo ruolo per la prossima stagione, ha voluto spiegare la propria posizione senza giri di parole: “Dalla prossima stagione ricoprirò il ruolo di ‘Senior Advisor’, mo traducetelo come vi pare”, ha dichiarato Ranieri, lasciando intendere che il suo contributo sarà rilevante, ma ben diverso da quello dell’allenatore in carica".

A chi si chiedeva se il suo fosse un passo indietro, l’allenatore ha voluto rispondere con fermezza:

“I tifosi devono stare tranquilli, io non scappo. Lo faccio solo se non conto. Ma non farò il parafulmine di nessuno.”

Sul fronte allenatore, ha spiegato che la scelta è vicina e frutto di un lavoro condiviso con il direttore sportivo Ghisolfi:

“Abbiamo seguito il modello inglese: siamo partiti da 7-8 nomi per arrivare a 3-4. Siamo vicini, molto vicini.”

Ranieri dunque si prepara a un nuovo ruolo, più defilato ma comunque centrale, per accompagnare la Roma in una fase di transizione.