FUSI, Salvezza? Viola hanno qualcosa meno del Toro

Luca Fusi, ex centrocampista tra le altre del Torino, ha parlato a TMW della lotta salvezza: "Non sono preoccupato dalla risalta del Cagliari e vi spiego anche il perché: è vero che i sardi stanno andando forte e hanno vinto le ultime partite, ma non stanno facendo la corsa sul Toro. I granata sono i più in forma tra le squadre che lottano per non retrocedere, hanno tantissime possibilità di tirarsi fuori da questa situazione. Certamente ci sarà ancora da lottare, ma sono convinto che Belotti e compagni risaliranno presto la classifica. Non me ne vogliano le loro tifoserie, però Benevento e Spezia devono guardarsi alle spalle. E anche la Fiorentina ha qualcosa in meno rispetto al Toro".