FRIEDKIN, Saremo molto presenti: Roma speciale

Primo intervento come nuovo proprietario della Roma per il texano Dan Friedkin che pone l'accento sulla presenza che la sua famiglia garantirà al nuovo asset del gruppo. Comincia dunque in netta controtendenza a quanto fatto da Pallotta il nuovo corso giallorosso: "Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell'anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente".