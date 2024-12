FREY, Con Mihajlovic bel rapporto: ecco il mio ricordo

FirenzeViola.it

L'ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey ha parlato a NetBet News, ricordando Sinisa Mihajlovic quando arrivò a Firenze da allenatore viola. Queste le sue parole: "Ci conoscevamo da avversari, ci ritrovammo a Firenze dove più che un allenatore per me era un ex avversario, ex compagno, quasi amico. Avevamo un rapporto ottimo. Quindi quando arriva parlò per primo con me, e io cercai di spiegarli un po' come era la piazza di Firenze tra alti e bassi. Con lui non ho mai avuto problemi, anzi. A fine allenamento si fermava a tirarmi le punizioni, sono state sfide molte combattute. Lui era uno dei più bravi al mondo a tirarle, ci siamo divertiti".