FRENDRUP, Milan interessato al mediano del Genoa

La crisi di risultati in cui è piombato il Milan sta imponendo alla società delle riflessioni anche riguardo al mercato. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, il reparto più bisognoso di aiuto in casa rossonera è quello di centrocampo, dove Reijnders e Fofana sono gli unici due veri titolari a disposizione di Fonseca. La dirigenza rossonera sta monitorando con grande interesse il profilo di Morten Frendrup. Il mediano genoano, obiettivo di mercato anche della Fiorentina, possiede ottime capacità fisiche e di interdizione, caratteristiche ricercate sia da Palladino che da Fonseca. I problemi principali sono legati al prezzo elevato fatto dal Genoa e alla concorrenza dell'Atalanta.

Oltre a Frendrup, nell'agenda di Ibrahimovic e Moncada sono finiti anche Bondo del Monza e Belahyane del Verona.