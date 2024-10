FRANCIA, Deschamps non convoca Mbappè, "evitiamo rischi"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Il capitano della Francia, Kylian Mbappé, reduce da un infortunio muscolare, non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps, per le prossime due partite di Nations League, contro Israele (10 ottobre) e Belgio (14 ottobre). Il tecnico francese ha chiamato Christopher Nkunku del Chelsea, per "non far correre rischi" all'attaccante, rientrato ieri in campo col Real Madrid: "Ho parlato con Kylian. Ha un problema che non è grave. Non sono qui per far correre rischi, ecco perché Kylian non è sulla lista". Deschamps, che ha lasciato a casa anche l'ex juventino Adrien Rabiot, ha parlato poi dell'addio di Antoine Griezmann alla nazionale: "Ha ritenuto che fosse giunto il momento di fermarsi e dobbiamo rispettare la sua decisione - ha dichiarato -.

E' una persona molto affettuosa, generosa, e un leader sul campo. È una pagina che ovviamente sta girando, ma altri giocatori potranno assumere questo ruolo, come N'Golo Kantè", peraltro anche lui escluso da questa chiamata per un problema fisico. Un bel gruppo di giocatori verrà fornito dalla serie A: i milanisti Mike Maignan, Theo Hernandez e Youssouf Fofana, il laziale Matteo Guendouzi, il romanista Manu Kone e l'interista Marcus Thuram. La Francia fa part del girone dell'Italia, che dopo due partite è in testa alla classifica a punteggio pieno, grazie anche alla vittoria sui francesi nella gara d'esordio. (ANSA).