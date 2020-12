FRANCHI, Nel 2021 curve ok grazie al calcestruzzo

Nei primi mesi del 2021 dovrebbero iniziare i lavori per il rifacimento del calcestruzzo deteriorato delle curve dello stadio Artemio Franchi di Firenze. A fine settembre scorso la Giunta di Palazzo Vecchio stanziò una serie di interventi: 300.000 euro per la ripresa del calcestruzzo degradato delle gradinate, 225.000 per l'adeguamento antiscivolo della pavimentazione esterna dello stadio. Nel corso del 2021 si prevedono ulteriori interventi per 700.000 euro. Nel mese in corso dovrebbe essere pubblicato il bando per gli interventi di ripresa del calcestruzzo deteriorato e delle armature, mentre a gennaio quello per assegnare i lavori di adeguamento antiscivolo. A fine gennaio inizio febbraio l'aggiudicazione delle gare di appalto e, successivamente, l'inizio dei lavori per mettere in sicurezza i settori dello stadio più degradati.