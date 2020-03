I due brasiliani della Fiorentina Igor e Dalbert hanno approfittato dei giorni liberi concessi da Beppe Iachini per allargare il loro "parco" tatuaggi". I giocatori si sono recati a Roma per mettere sul proprio corpo due tatuaggi a tema sacro. In entrambi (come mostrano le foto in calce all'articolo) si notano la croce e le mani in preghiera.