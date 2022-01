FOTO, Nico e Torreira al cs anche il 1/1. Quarta...

Come mostrano le Stories pubblicate sul proprio profilo ufficiale Instagram il centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, e l'esterno argentino, Nicolas Gonzalez, entrambi reduci dal Sud America, sono al Centro Sportivo Davide Astori per allenarsi in palestra nonostante il giorno libero concesso da mister Vincenzo Italiano. I due hanno anche scherzato con Quarta scrivendo "Lucas Martinez dorme ancora..." e il difensore viola, altrettanto scherzosamente, ha risposto: "Io mi alleno da tre giorni e solo oggi ho il giorno libero".Questa la Stories: