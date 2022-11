FOTO, Neymar mostra la caviglia gonfia sui social

L'infortunio di Neymar contro la Serbia tiene in apprensione tutto il Brasile e dopo le notizie che lo vogliono lontano dai campi almeno per tutte le partite del girone, ci ha pensato lo stesso giocatore a mostrare le condizioni della sua caviglia. Un piede molto gonfio e la sua faccia con la scritta: "Andiamo". È corsa contro il tempo per riaverlo al più presto.