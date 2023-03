FOTO, Lezione di Montali ai futuri allenatori e...

L’attuale direttore generale del Progetto Ryder Cup 2023 ed ex ct dell'Italvolley, Gian Paolo Montali, è intervenuto questa mattina nell’aula magna di Coverciano, riempita in tutte le sue sedute dagli allievi dei corsi per Responsabile di Settore giovanile e per allenatore UEFA A. Una carriera vincente e poliedrica, tanto che da Ct della Nazionale di pallavolo ha vinto due ori consecutivi agli Europei, nel 2003 e nel 2005, prima di iniziare l’avventura manageriale, che lo ha visto anche in ambito calcistico, alla Juventus e alla Roma, accostato più volte anche alla Fiorentina.

Una lezione d’eccezione e plenaria, introdotta dalla consegna di una maglia azzurra personalizzata, della Nazionale italiana di calcio, da parte del vice presidente del Settore Tecnico, Paolo Bosi, allo stesso Montali (come nella foto della Figc).

“Ringrazio il Settore Tecnico per questo invito” ha commentato in apertura di lezione, Gian Paolo Montali, che poi ha continuato: “Davanti a una platea come la vostra, non ho la presunzione di darvi la ricetta di come si vinca in ambito sportivo; quelle di oggi sono testimonianze e il racconto di metodologie di lavoro adottate prima come allenatore e poi come manager”.