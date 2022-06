FOTO, L'ag. di Grillitsch a Firenze: chiusura vicina?

Uno degli agenti di Florian Grillitsch, centrocampista dell'Hoffenheim in scadenza di contratto e da qualche giorno accostato alla Fiorentina, si trova a Firenze. Come testimoniato dai suoi social, Kristian Bereit, che fa parte della Stellar Sports (agenzia che cura gli interessi del regita ma anche di Amrabat), si trova fin da questa mattina nel capoluogo toscano e la sensazione è che tutto sia dovuto al fatto che la trattativa per portare l'austriaco in viola è sempre più vicina all'epilogo positivo. Ecco lo scatto: