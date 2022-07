FOTO, Jovic e Gollini vincono la partitella

Mattinata di allenamenti in Austria per i viola che cercano di entrare in condizione visto l'inizio anticipato del campionato ed il preliminare di Conference League. Come riportato sui profili social ufficiali della Fiorentina, si è svolta alla fine della seduta una partitella che ha visto vincere la squadra composta dai due nuovi acquisti Jovic e Gollini, il duo serbo Nastasic-Terzic, Maleh e tanti altri. Di seguito la foto: