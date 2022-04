FOTO, Italiano porta a cena tutto lo staff viola

Cena di gruppo per la Fiorentina, non per la squadra ma per lo staff in questo caso. Il tecnico viola Vincenzo Italiano, infatti, per festeggiare la vittoria contro il Napoli ma non solo, ha deciso di portare tutti i suoi collaboratori a cena fuori da Tullio a Montebeni, ristorante della fondazione Tommasino Bacciotti. Questa la foto della serata con l'allenatore della Fiorentina con il suo staff pubblicata dal ristorante sulla propria pagina Facebook: