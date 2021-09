Scena curiosa al Gewiss Stadium per Atalanta-Fiorentina. In occasione del rigore fischiato dopo consulto al VAR per fallo di mano di Maehle, le telecamere di DAZN hanno inquadrato Gian Piero Gasperini intento a rivedere le immagini su un cellulare, prima di andare a protestare con l'arbitro per l'assenza - a suo avviso - del rigore.